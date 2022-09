RODITELJI SU JE KRILI JER JE BILA NESTVARNO LEPA: Monika danas slavi rođendan - a njen privatni život je i dalje mnogima MISTERIJA!

Monika Beluči danas proslavlja svoj 58 rođendan, a mi se tom prilikom podsećamo njene neverovatne životne priče

Svaki put kad čujemo neku činjenicu o životu Monike Beluči, činjenice nas nateraju da kažemo: "Pa to može samo ona!"Pitate se kako je moguće da Monika Beluči stari na tako prirodan i lep način? Kako je moguće da njoj bore tako dobro stoje i da je još i više ulepšavaju, umesto da naruže njenu lepotu?

Istina je u tome što je Monika u životu radila sve ono što je želela. Ona je sama sebi ispunjavala sve hirove!Ali da krenemo iz početka:

Monika Ana Maria Beluči, rođena je u selu Čita di Kastelo 30. septembra 1964. godine kao jedino dete vlasnika transportnog preduzeća Luiđija Belučija i slikarke Marije Gustineli.Pričalo se da su je njeni roditelji krili koliko su god mogli, uplašeni šta bi njena lepota mogla da uradi.

Monika je već sa trinaest godina počela da se bavi modelingom, kako bi plaćala svoje školovanje, a do 1989. godine postala je jedno od prepoznatljivih lica pariške modne scene te se počela pojavljivati na naslovnicama magazina, kao što su El i sarađivati sa brendovima kao što su Dolče i Gabana.Studirala je pravo na Univerzitetu u Peruđi, ali je na kraju odustala od fakulteta, kako bi se posvetila modelingu. Udala se za fotografa Klaudija Basa 1990. godine, ali su se razveli nakon četiri godine. Nakon što je radila na nekoliko italijanskih televizija, kao i glumila u filmovima, Beluči se predstavila američkoj publici sa filmom Drakula 1992. godine. Četiri godine kasnije, odigrala je zapaženu ulogu u francuskom filmu Apartman.

Ubrzo je došla do holivudskih uloga, kao i do evropskih filmova. Glumila je u brojnim filmovima, ali najzapaženija uloga joj je bila u Malenoj. Po toj ulozi je ostala najprepoznatljivija.Kada je trebala dobiti ulogu u Spektru, rekla je režiseru Sem Mendesu da će on biti heroj među ženama ako angažuje upravo nju, jer je pravi seksepil u mislima, mašti, a ne u godinama i telu. Tako je postala i najstarija angažovana Džejms Bondova devojka.

U filmu Apartman, upoznaje Vensana Kasela, sa kojim glumi, a nakon nekoliko godina su se venčali. Dok su bili u braku, Vensan i Monika živeli su u odvojenim stanovima, kako ne bi upali u rutinu i postali navika jedno drugom. Uprkos tome razveli su se 2013. godine.Razvodom od Vensana nakon trinaest godina braka, shvatila je da ne zna šta da radi sada sama, ali isto tako naglasila je kako ljubav ne poznaje razvod te kako će se oni možda nekad i sresti i pomiriti.

Nikada se nije bojala da uradi stvari u vreme koje je prema njenom mišljenju pravo. Tako je rodila ćerke sa 39 i 45 godina, a upravo u svojim godinama vidi posebnu čar. Zato joj je jasno zašto je privlačna mlađim muškarcima, jer kako kaže tek sada zna šta želi, a pri tome ima i životno iskustvo.Uprkos njenom velikom uspehu i prezgodnim muškarcima koje je zavela, žene ipak najviše zavide Monici na njenoj lepoti. A kako se ona sama odnosi prema svojim godinama najviše govori ova njena izjava:

"Šta ću raditi kada ostarim i kad me moja slika u ogledalu više ne bude radovala? Isto što je radila i moja mama. Neću gledati sebe u ogledalu, gledaću u svoju decu."

Autor: Pink.rs