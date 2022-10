DOKUMENTARAC O KRALJEVSKOJ PORODICI KOJI JE ELIZABETA ZABRANILA: Emitovan je SAMO JEDNOM, a evo šta se u njemu krije (VIDEO)

Davne 1969. godine snimljen je dokumentarni film jednostavnog naziva "Kraljevska porodica", koji je nakon premijere zabranjen.

U njemu je kraljevska porodica prikazana u nešto opuštenijim životnim trenucima, što je posebno tada bila prava retkost, a sve s ciljem da se što više približi narodu.Očekivalo se da će publika nakon gledanja filma početi da se saoseća s članovima kraljevske porodice i razumeti njihove "patnje". Međutim, film je prikazan samo jednom, sve do 2021. godine, kada se odjednom pojavio na društvenim mrežama.Na zahtev dvora, ponovo je uklonjen, pa opet stavljen i tako u krug.

Film je nastao u produkciji slavnog BBC-ja, a projekat je započeo 1968. godine. 21. juna sledeće godine film je emitovan, a pogledalo ga je 350 miliona ljudi.Deo dokumentarca prikazan je i u trećoj sezoni hit serije "Kruna", a jedina osoba koja je mogla da naredi ponovno emitovanje dokumentarca bila je kraljica Elizabeta II, koja to nikada nije učinila. Razlog je nepoznat.Princeza Ana, jedina ćerka pokojne kraljice i princa Filipa, jednom prilikom je komentarisala snimanje tog filma o kojem nema lepe reči.

"Ne znam kako to lepo reći, ali nikad mi se nije sviđala ideja o filmu o kraljevskoj porodici. Stvarno mislim da je to loša ideja. Interesovanje javnosti za nekoga od trenutka kada se rodi toliko je veliko da se umorite od toga", poručila je kratko.

Kraljevska porodica strepi i od pete sezone spomenute serije, koja će se baviti Dajaninom smrću i skandalima slavne porodice, a koja će na Netfliksu biti dostupna od 9. novembra.

Kraljica se ranije požalila da je 1992. godina bila užasna godina potresena brojnim kraljevskim skandalima i političkim nesuglasicama. Tada se troje od četvoro njene dece razvelo (princ Endru i princeza Ana, a najpoznatiji razvod svakako je bio onaj Čarlsa i Dajane zbog Čarlsove ljubavi prema Kamili, koja mu je sve vreme bila ljubavnica i to nisu skrivali).Tu su i požar u dvorcu Vindsor, ali i kraljičina tužba protiv The Sun-a.Nakon smrti kraljice seriji je naglo porasla popularnost na Netfliksu, a ova sezona bi mogla da sruši rekorde gledanosti, svidelo se to porodici ili ne.

Autor: M.K.