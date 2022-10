TUGA DO NEBA! Umrla poznata pevačica! (FOTO)

Dala je glas generaciji, pevajući o onome o čemu niko nije želeo da priča.

Legendarna američka kantri pevačica Loreta Lin je preminula u 90. godini. Njena porodica je potrvdila vest u izjavi za AP.

- Naša voljena majka, Loreta Lin je preminula mirno, u snu ovog jutra, 4. oktobra u svom domu na njenom voljenom ranču u Hjurikejn Milsu - napisala je porodica, a zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima dok tuguju i naglasili su da će detalji komemoracije i sahrane biti objavljene naknadno.

Pevačica hita "You Ain’t Woman Enough" hospitalizovana je zbog moždanog udara u maju 2017. i tada je otkazala turneju i izdavanje albuma. Prošlog oktobra vratila se u centar pažnje i to prošlog oktobra kada je govorila na događaju koji je slavio uvođenje njenog prijatelja Alana Džeksona u Kuću slavnih kantri muzike. Lin je izgledala slabo, dok je izlazila na binu uz podršku i rekla da je Džekson jedina osoba koja je može naterati da napusti kuću.

U januaru 2018. pala je i slomila kuk u svojoj kući u Tenesiju, što je navelo njenu sestru, pevačicu Kristal Gejl, da zamoli obožavaoce za "ljubav i molitve". Lin, koja je rođena kao Loreta Veb u Bučer Holou u Kentakiju, bila je najnagrađivanija kantri izvođačica, prodavši više od 45 miliona albuma širom sveta.

Udala se sa 15 godina, naučila je da svira gitaru od 17 dolara koju joj je kupio njen suprug Oliver Dultil Lin i snimila njenu prvu ploču "I’m a Honky Tonk Girl" 1960. godine. Imala je pesmu broj jedan na listama sedam godina kasnije, a imala je još 15 hitova na top listama uključujući "Don’t Come Home A’ Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)".Njena najprodavanija autobiografija iz 1976. godine, Rudarova ćerka, pretvorena je u film nagrađen Oskarom, a Sisi Spejsek je dobila Oskara za njen portret zvezde.Loreta i njen muž, čiji je nadimak bio Du, imali su šestoro dece i bili su u braku 48 godina do njegove smrti 1996. Pevačica je kasnije otkrila u svojoj autobiografiji iz 2002. godine, "Still Woman Enough" da ju je muž prevario i da su imali burnu vezu.

Autor: M.K.