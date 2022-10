OTKRIVENO! Evo u kom gradu će se sledeće godine održati EVROSONG! (VIDEO)

Liverpul će biti domaćin Evrovizije 2023. godine. U trci za domaćina Evrovizije, Liverpul je pobedio Glazgov, javio je BBC. Polufinalne večeri će biti održane 9. i 11. maja, a veliko finale dva dana kasnije.

- Grad koji će biti domaćin 67. takmičenja za Pesmu Evrovizije 2023. je Liverpul - rekao je komentator muzičkog takmičenja Grejem Norton, koji se u petak pojavio u emisiji "The One Show" kako bi otkrio gde će takmičenje biti održano.

🎉 Congratulations Liverpool 🎉#Liverpool is the official host city of the @bbceurovision Song Contest 2023, on behalf of Ukraine!



Watch the semi finals on 9 & 11 May 2023 and the grand final on 13 May 2023 - @BBCOne and @BBCiPlayer #Eurovision pic.twitter.com/n0UpmFE5ZD