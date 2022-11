POVRATAK NA DRUŠTVENE MREŽE! Evo šta je Kanje Vest prvo uradio kad je shvatio da više NIJE BLOKIRAN!

Kanje Vest (44), se vratio na društvenu platformu Tviter nakon što mu je nalog bio suspendovan zbog antisemitskih izjava. Reper i dalje nastavlja u kontroverznom stilu pa se tako fanovima javio hebrejskim pozdravom, a spekuliše se da će se ponovo kandidovati za predsednika.

Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked