TUGA! UMRO POZNATI MUZIČAR I GLUMAC! Nastupao mesec dana pred smrt, iako se borio sa opakom bolešću!

Znate ga iz kultnog ostvarenja!

Vilko Džonson, legendarni muzičar i glumac je preminuo u 75. godini. Vest o smrti je objavljena na zvaničnim profilima muzičara na društvenim mrežama, gde se kaže da je preminuo u ponedeljak, u svom domu okružen najbližima.Inače, njegovo pravo ime bilo je Džon Piter Vilkison i rođen je Kenvej Ajlandu 12. jula 1947. godine.

- Nikad nismo želeli da objavimo ovako nešto i to činimo teškog srca: Vilko Džonson je preminuo. Umro je u svom domu u ponedeljak,. Hvala što poštujete privatnost porodice u ovom tužnom trenutku. RIP Vilko Džonson - piše na zvaničnom Tviter profilu pevača i gitariste benda Dr Filgud (Dr. Feelgood).

Džonsonu je dijagnostikovan terminalni rak pankreasa 2013. godine, a tada je preko svog menadžera izjavio da ne želi da se leči ili prima hemoterapiju. Sledeće godine, međutim, Džonson je podvrgnut operaciji i tada je objavio da nema rak, otkrivši kasnije da mu je rečeno da ima samo 10 meseci života. Tada je samo prokomentarisao: "Uopšte ne bi trebalo da budem ovde."

Godine 2015. objavljen je novi dokumentarac pod nazivom Ekstaza Vilka Džonsona, fokusirajući se na Džonsonov strah od raka, a u dokumentarcu su govorili samo Vilko i Rodžer Daltri iz legendarnog benda "The Who".Džonson je svirao gitaru sa dr Filgudom od osnivanja benda 1971. do odlaska 1977. Tokom njegovog boravka, bend je snimio prvi album sa svojim LP živim albumom "Stupidity" iz 1976. godine.

Nakon odlaska, Džonson je kratko svirao sa "The Blockheads" 1980. i objavio niz albuma sa "The Wilko Johnson Band".Njegova autobiografija "Looking Back At Me" objavljena je u junu 2012. Džonsonov poslednji album, ", izašao je 2018. sa The Wilko Johnson Band, i nastavio je da nastupa uživo sve do svoje smrti, pojavivši se prošlog meseca (18. oktobra) u londonskom Shepherd's Bush Empire u okviru Planet Rock's Rocktober događaja .Brojni muzičari su se oprostili od legendarnog umetnika.

Vilko je bio veoma voljen i poštovan. Vilko se takođe oprobao i kao glumac u seriji Igra prestola i to kao dželat Per Ilin Pejn. Pojavljuje se u samo četiri epizode, ali je postao jedan od najomraženijih likova jer je odrubio glavu jednom od heroja serije Lordu Edardu Starku.

Autor: M.K.