MEGAN MARKL JE PROŠLOST?! Ljubavnica Princa Harija iznela detalje afere u javnost: 'Bio je moja igračka'

Pre nego što se skrasio sa Megan Markl, princ Hari imao je prilično buran život. Iako je imao zvanične veze sa svojim vršnjakinjama izgleda da je retko kojoj bio veran, što je za britanske medije potvrdila Ketrin Oman, koja se proslavila kroz rijaliti "Real Housewives of DC".

Hari i Ketrin upoznali su se kada je on imao 21, a ona 34 godine i dvoje dece. Kada su otpočeli dvomesečnu romansu bio je u ozbiljnoj vezi sa Čelsi Dejvi, i kako kaže, ne veruje da će se detalji o toj vezi pojaviti u knjizi o životu princa Harija "Spare" koja će biti objavljena 10. januara naredne godine.

Ketrin je ispričala da su nakon upoznavanja u baru otišli u jedan klub u južnom Kensingtonu, da bi potom završili u kući njegovog prijatelja. Istakla je da joj se Hari potpuno otvorio i da joj je bez bilo kakve zadrške pričao o svom životu.

Catherine Ommanney speaks out about brief romance with Prince Harry when he was 21... she was 34 at the time... https://t.co/khdlTFE7Os