TUGA DO NEBA! Umrla poznata pevačica, ove reči cepaju srce! (FOTO)

Preminula okružena najmilijima!

Klavijaturistkinja i pevačica Kristin Mekvi iz Flitvud Meka (Fleetwood Mac) umrla je u 79. godini, saopštila je njena porodica. U saopštenju na Fejsbuku stoji:

- U ime porodice Kristin Mekvi, teška srca vas obaveštavamo o Kristininoj smrti. Preminula je mirno u bolnici jutros, u sredu, 30. novembra 2022. godine, nakon kratke bolesti. Bila je u društvu svoje porodice. Ljubazno vas molimo da poštujete privatnost porodice u ovom izuzetno bolnom trenutku i želimo da svi čuvaju Kristin u svojim srcima i sećaju se života neverovatnog ljudskog bića i poštovanog muzičara koji je bio univerzalno voljen. RIP Christine MEKvI.

Britansko-američki rok bend, osnovan u Londonu 1967. godine, prodao je više od 100 miliona ploča širom sveta, što ih čini jednom od najuspešnijih grupa.

Njihove najpoznatije pesme su "Dreams", "Go Your Own Way" i "Everywhere".Bend je odao počast kantautoru Mekvi u izjavi u sredu uveče nakon vesti o njenoj smrti. "Nema reči da opišemo našu tugu zbog smrti Kristin Mekvi. Bila je zaista jedinstvena, posebna i talentovana preko svake mere".

Autor: M.K.