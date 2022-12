POPULARNI MUZIČAR PREMINUO POSLE DUŽE BOLESTI: Članovi benda se oprostili od njega POTRESNIM rečima!

Bubnjar grupe "The Stranglers" Džet Blek preminuo je u 84. godini, kako su saopštili predstavnici benda. Muzičar čije je pravo puno ime Brajan Džon Dafi preminuo je u porodičnoj kući u Severnom Velsu nakon duge borbe sa bolešću.

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

