Priznata i voljena glumačka zvezda Toni Kolet (Šesto čulo, Nasleđeno zlo (Hereditary), Stepenište, Little Miss Sunshine) razvodi se posle 20 godina braka. Slavna glumica je preko tabloida saznala da je suprug Dejv Galafasi vara sa mlađom ženom.

Toni je upoznala Dejva na promociji albuma njegovog tadašnjeg benda i ubrzo potom je rekla sudbonosno "da" na budističkoj ceremoniji 2003. godine.

Par je živeo na relaciji Los Anđeles - Sidnej s obzirom na to da je Kolet poreklom iz Australije. U braku su dobili dvoje dece - ćerku Sejdž Florens (14) i sina Arloa Roberta (11).

View this post on Instagram

Toni Kolet objavila je na Instagramu da se razvodi od dugogodišnjeg supruga nakon što su isplivale fotografije na kojima se ljubi sa drugom ženom.

- Zajedno smo odlučili da je najbolje za nas i našu porodicu da živote nastavimo odvojeno. Iako se razvodimo poštovaćemo se i voleti. Hvala vam što ste nam dali prostor da na dostojanstven način u medijskom prostoru prođemo kroz ovaj period - napisala je Toni Kolet.

Britanski "Daily mail" objavio je fotografije na kojima se Dejv Galafasi ljubi sa nepoznatom ženom na plaži u Australiji. Kako se kasnije saznalo u pitanju je Šenon Egan, kiropraktičarka iz Sidneja.

Toni Collette splits with husband Dave Galafassi as pictures show him kissing woman at Sydney… https://t.co/e9T15Gbzk4 pic.twitter.com/5rRrvHauBf