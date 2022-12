TUGA! Umrla slavna dizajnerka Vivijen Vestvud!

Modna dizajnerka Vivijen Vestvud umrla je u 82. godini.U objavi na Tviteru, njena modna kuća je rekla da je umrla „mirno i okružena“ svojom porodicom u Claphamu, u južnom Londonu i da su svetu potrebni ljudi poput Vivijen da naprave promenu na bolje. Njen suprug i kreativni partner Andreas Krontaler rekao je: „Nastaviću sa Vivijen u srcu, prenosi BBC.

