NEDAVNO RASKINUO VERIDBU, A SAD JE UHVAĆEN SA NJOM! Anđelina sa dve decenije mlađim kolegom daleko od kamera, a spekulacije su tek 'uhvatile zalet'!

Glumica Anđelina Džoli nedavno je fotografisana sa dvadesetšestogodišnjim kolegom Polom Meskalom, zvezdom serije „Normalni ljudi“.

Oni su zajedno ispijali kafu nakon što je ona odgledala njegovu predstavu „Tramvaj zvani želja“, preneli su strani mediji.

Angelina Jolie and her daughter Shiloh went out for a coffee with Paul Mescal after seeing his play “A Streetcar Named Desire” at Almeida Theatre.



