ŽENI ROBIJA VILIJAMSA DOZLOGRDILO, PA IZNELA SVE ŠTO JOJ JE NA DUŠI: Zašto njega nikad ne pitate da li je zapostavio decu?!

Poznati muzičar Robi Vilijams i njegova supruga, manekenka i glumica, Ajda Fild u braku su od 2010. godine i imaju četvoro dece.

Fild je u nedavnom podkastu “Postcards From The Edge” progovorila o tome kako se zaposlene majke i očevi ne tretiraju jednako ističući kako niko nikada Vilijams nije pitao da li se oseća krivim što je nekada zapostavio decu zbog svoje karijere.

- Zanimljivo je jer sumnjam da se on oseća sebično - kaže 43-godišnja manekenka.

- Ne znam da li je to zbog onoga što smo kulturološki nasledile od svojih majki i njihovih majki, društva i onoga što se od nas očekuje – osećamo se krivima kada težimo nečemu što je naše ili kao da nije u redu želeti te stvari, nastavila je.

- Osuđuješ sebe i smatraš da je to sebično, a s tim glasom moraš da se boriš. Mislim da Rob i drugi muškarci ne misle tako. Zašto to radimo? Zašto je to odjednom postalo sebično - pita se ona.

Fild kaže kako sumnja da su njenog supruga ikada pitali oseća li se krivim što je zapostavio svoju decu zbog posla.

- Bila sam tamo na njegovim intervjuima i nikada nisam čula da ga je neko pitao: “Osećaš li se krivim što si daleko od dece?” ili “Ko čuva decu dok si ti na putu" - ispričala je.

Muzičar i manekenka imaju četvoro dece - Teodoru (10), Čarltona (8), Kolet (4) i Beu (3).

Autor: M.K.