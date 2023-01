PRINC HARI OKRIVIO VILIJAMA I KEJT ZA NAMEŠTALJKU! Tvrdi da su mu SMESTILI SKANDAL s NACISTIČKOM UNIFORMOM! Počela SUROVA OSVETA!

Neki to vide kao osvetu princa Harija snaji koja neće imati previše razloga za veselje zbog njega.

Memoari princa Harija je trebalo da budu strogo čuvana tajna do 10. januara, ali polako u javnost izlaze zanimljivi delovi knjige koji će sigurno poboljšati prodaju. Zanimljivo je i što se sve ovo događa danima pre 41. rođendana Kejt Midlton, koji će proslaviti 9. januara. Neki to vide kao osvetu princa Harija snaji koja neće imati previše razloga za veselje zbog njega.

Nakon što su procurile Harijeve tvrdnje da je princ Vilijam nasrnuo na njega, sada se saznaje da svaljujuje deo krivice na brata i njegovu suprugu Kejt Midlton za nacističku uniformu koju je nosio 2005. godine. Kako je ispričao izvor za Page Six, u autobiografiji je napisao da su Vilijam i Kejt "urlali od smeha" kada su videli njegov kostim za zabavu i ohrabrili da ga nosi.

Taj Harijev potez je izazvao jedan od najvećih skandala u britanskoj kraljevskoj porodici i još se pamti. Princ je zbog nacističke uniforme s crvenom trakom oko ruke ukrašenom velikom svastikom završio na naslovnici tabloida The Sun. Fotografisali su Harija na maskenbalu koji je imao "domorodačku i kolonijalnu temu", a Vilijam je takođe bio gost i nosio je kostim lava domaće izrade.Hari je otkrio da se dvoumio između pilotske i nacističke uniforme dok je kupovao kostime. "Nazvao sam Vilijam i Kejt, pitao ih šta misle. Rekli su da obučem nacističku uniformu", napisao je. Dodao je kako je otišao kući i isprobao kostim za njih.

"Oboje su urlali od smeha. Gore od Vilijevog kostima lava! Bilo je mnogo smešnije od toga! To je bila poenta", objasnio je Hari.

Svojevremeno je to nazvao "jednom od najvećih grešaka u svom životu", a čini se da je sad odlučio da podeli krivicu.

"Čudno je što je preuzeo odgovornost za to i nastavio dalje sa životom bez uplitanja svog brata, ali sada pokazuje da ima snažan stav prema Vilijamovoj ulozi u skandalu", ispričao je izvor iz izdavačke kuće.

Ranije je istoričar Robert Lejdi rekao da su prvi problemi u odnosu braće mogli da se vide kada je Hari morao da podnese sav bes javnosti zbog nacističkog kostima.

"Hari je odabrao svoj kostim zajedno sa svojim starijim bratom, budućim kraljem Vilijamom, tada 22-godišnjakom, koji se smejao celim putem do Hajgroua s mlađim bratom kom je trebalo da bude mentor, a zatim su otišli zajedno na zabavu", napisao je Lejsi u svojoj knjizi "Battle of Brothers" iz 2020.

Zbog skandala je Hari počeo da se oseća otuđeno od svoje porodice. "Mladi princ počeo je da preispituje ​​umešanost svog starijeg brata i nepoštenost Vilijama 'koji uvek miriše na ruže'. Prvi put je njihov odnos doživeo udarac i jedva su pričali. Hari je zamerao Vilijamu što je prošao bez posledica", dodao je istoričar.

Inače, britanski The Guardian je otkrio šokantne informacije iz prinčeve autobiografije "Spare" ("Rezerva") i verovatno će mnogi promeniti mišljenje o njegovom starijem bratu, princu Vilijamu. Hari tvrdi da je 2019. u Notingam Kotedžu u Londonu imao žestoku svađu s Vilijamom i da je sve preraslo u fizički sukob.

Vilijam je došao kod Harija kako bi razgovarali o njihovom katastrofalnom odnosu i problemima s medijima, ali bio je besan čim je stigao. Sve je krenulo od rasprave o Harijevoj supruzi Megan Markl, koju je Vilijam nazvao "teškom, nepristojnom i neprijateljskom osobom". Princu od Velsa nije bilo jasno zašto njegov brat nije srećan što je "rezerva" i optužio ga je da se ponašao kao da će on naslediti tron posle njihovog oca Čarlsa. Isticao je i kako želi da mu pomogne.

"Jesi li ozbiljan? Da mi pomogneš? Oprosti, ti to tako zoveš? Pomaganjem?", pitao ga je Hari. To je dodatno razbesnelo Vilijama, koji je počeo da psuje i krenuo prema mlađem bratu. Hari se uplašio i povukao u kuhinju, a on ga je pratio."Vili, ne mogu da pričam s tobom kada si ovakav", rekao je Hari bratu dok mu je davao čašu vode.

"Spustio je čašu, uvredio me i krenuo na mene. Dogodilo se tako brzo. Jako brzo. Uhvatio me za okovratnik, strgao mi lančić i oborio me na pod. Pao sam na pseću činiju koja je pukla pod mojim leđima, delovi su me posekli. Ležao sam omamljen na podu na trenutak i onda sam se digao na noge i rekao Vilijamu da izađe iz moje kuće", napisao je Hari u memoarima.

Tada mu je Vilijam rekao da mu uzvrati udarac baš kao što su to činili u detinjstvu. Hari tvrdi da je to odbio i da je Vilijam krenuo van iz kuće imajući na licu pogled kajanja i izvinjenja.

Ipak, okrenuo se i rekao bratu: "Ne moraš da kažeš Meg o ovome". Hari ga je pitao: "Misliš na to da si me napao?" Vilijam mu je odgovorio: "Nisam te napao, Harolde".

Hari je napisao da nije odmah rekao Megan i da je umesto toga nazvao svog terapeuta. Otkrio je supruzi šta se dogodilo tek kada je primetila njegove ogrebotine i modrice na njegovim leđima. Dodao je kako Megan nije bila baš iznenađena i nije se naljutila nego je bila jako tužna.

