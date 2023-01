PRVO POJAVLJIVANJE VILIJAMA I KEJT NAKON HARIJEVIH TEŠKIH OPTUŽBI: Evo kako su reagovali na pitanje o memoarima, nisu uspeli da se suzdrže!

"Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj", mantra je britanske kraljevske porodice kada je reč o skandalima, a toga se drže i trenutno dok ceo svet govori o eksplozivnim memoarima princa Harija koji je (ponovo) otkrio brojne detalje o svom životu, ali nije štedeo ni ostale članove.

Iako je zvaničan stav palate da knjigu neće komentarisati, jasno je da pitanja novinara o nečemu što je preko noći postalo globalna tema neće moći da izbegnu. Pitanja su dočekala njegovog brata, princa Vilijama, i njegovu suprugu, Kejt Midlton, tokom njihove posete novoj bolnici u Liverpulu.

"Planirate li da ikad komentarišete Harijevu knjigu", pitao je Vilijama jedan novinar, ali princ je odlučio da ga potpuno ignoriše.

Nešto kasnije ga je još jedan novinar pitao: "Jeste li imali priliku uopšte da pročitate knjigu svog brata", ali i to pitanje je ignorisano.

Međutim, iako Vilijam nije ništa izgovorio, stručnjaci za govor tela su za britanski Mirror objasnili šta su otkrili njegovi gestovi, pokreti i držanje.

Stručnjakinja Džudi Džejms tvrdi da su i Vilijam i kejt odavali znakove "unutrašnje napetosti", pa je tako, na primer, primetila da su često dodirivali i proveravali svoju odeću.

"Par je odavao znakove koji su nam dali da naslutimo da skrivaju neku vrstu unutrašnje napetosti zbog onog što je Hari otkrio u knjizi dok su im dobacivali pitanja na njihovom prvom zvaničnom izlasku nakon objave memoara", rekla je Džudi.

“Have you had the chance to read your brother's book at all?”

As they’re about to leave @theODCharity - the second of their Merseyside visits today - William and Kate asked if they have read #Spare.

They choose not to respond …pic.twitter.com/4OtbDpomCw