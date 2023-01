OVAKO IZGLEDA U 7 UJUTRU JEDNA OD NAJLEPŠIH ŽENA I TO BEZ ŠMINKE! Važi za kopiju Sofije Loren, a ovim izdanjem je oduševila svet!

Prirodna!

Rumunku Madalinu Geneu zovu modernom Sofijom Loren, a jednom je pokazala i kako izgleda u potpunosti bez šminke.

Kada govorimo o posebnim lepotama koje se pamte, mnogi će pomisliti na zlatno doba Holivuda i žene tog vremena. Savršeno ime koje bez premca opisuje standarde je danas 88-godišnja Italijanka Sofija Loren - holivudska diva, model i modna ikona, legenda filma i boginja lepote.

A onda smo dobili njenu naslednicu, 35-godišnju glumicu i manekenku Madalinu Geneu, Rumunku koja neodoljivo podseća na Sofiju Loren i koja oduševljava pojavama dok niko ne može da se nagleda njenog egzotičnog izgleda.

Iako su joj često osporavali titulu moderne Sofije zbog estetskih korekcija koje je uradila kako bi bila sličnija slavnoj Italijanki, svejedno po fotografijama iz prošlosti možemo videti da je oduvek bila prirodna lepotica.

Takođe, jednom prilikom je objavila fotografije koje su nastale u jutarnjim satima nakon festivala u Kanu i na kojima je pozirala, kako ona kaže, bez trunke šminke.

"Sedam je ujutru, noć pre sam bila na zatvaranju festivala u Kanu. Probudila me uz svoj uobičajeni entuzijazam priredivši mi malu predstavu. Kaže 'mogu li da te slikam bez imalo šminke, ikakvih ukrasa, ikakvog nakita, ovako'. Osećala sam se kao da me udario kamion nakon dve nedelje obaveza i meseci snimanja... Ali kroz njen objektiv umor postaje plus", napisala je tada uz objavu.

Inače, Madalina je rođena u Rumuniji, a s 15 godina preselila se u Italiju kako bi se bavila manekenstvom. Veliki uspeh postigla je i ulogom u filmu "House of Gucci", u kom je tumačila Sofiju Loren, iako se pojavila samo na nekoliko sekundi.

Majka je devojčice koju je dobila u vezi s rumunskim biznismenom Metjuom Stratanom. Navodno su problemi u vezi započeli kada im se rodila ćerka, a šuškalo se da ih je uzrokovala je upravo lepotica koja je partneru stalno prigovarala.

Za njom je pre nekoliko godina poludeo i holivudski zavodnik Žerar Batler, ali njihova veza nije uspela, kao ni ona s Leonardom Dikaprijom. Madalina je bila u vezi i s dizajnerom Filipom Plejnom, osvojio ju je i bogati trgovac umetninama Vito Šnabel. Ta veza je bila kratkog veka jer je bivši dečko Hajdi Klum kasnije viđen s Irinom Šajk.

Autor: Pink.rs