JEZIVO! Šakira na svoju terasu postavila LUTKU VEŠTICE i okrenula u pravcu BIVŠE SVEKRVE, a ovaj detalj je PREPLAŠIO CEO SVET!

Šakira i njen bivši partner Žerar Pike ne prestaju s javim prepucavanjem od raskida koji se desio pre nekoliko meseci, a stvari se iz dana u dan pogrošavaju.

Naime, Šakira je nedavno objavila novu pesmu, u kojoj se jasno obratila bivšem partneru, ali i njegovoj novoj devojci, studentkinji Klari Čijari Marti, zbog koje ju je ostavio, a navodno i varao.

"Vredim kao dve od 22. Menjao si Ferrari za Twingo. Menjao si Rolex za Casio. Ideš brzo, uspori. Ah, puno teretane, ali vežbaj malo i svoj mozak", poručila je u pesmi pevačica koja nikad nije krila koliko je povređena zbog izdaje oca svojih sinova, iako ovakve stvari nikada nisu bile njen stil.

"Imam veliko saopštenje. Casio nam je poklonio satove. Imamo ugovor s Casiom, pokrovitelji su ove lige", rekao je Pike kroz smeh nakon izlaska pesme u jednoj emisiji, te se jasno narugao svojoj bivšoj partnerki, s kojom je proveo 12 godina i s kojom ima dva sina.

Međutim, Šakira se u pesmi dotakla i Pikeove majke, za koju se činilo da je ostala u dobrim odnosima s pevačicom, jer je čak lajkovala nekoliko objava u vezi s pesmom.

