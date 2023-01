CEO SVET TUGUJE! Preminuo čuveni muzičar, uzrok smrti nepoznat!

Imao je najduži staž na svetu.

Rej Kordeiro, di-džej sa najdužim radnim stažom na svetu, preminuo je u 98. godini. Potvrđeno je da je Kordeiro preminuo u bolnici u petak, 13. januara. Uzrok smrti nije saopšten.

Kordeiro je rođen 1924. Svojim poslom je počeo da se bavi 1949. Priznat je od strane Ginisove knjige rekorda kao di-džej sa najdužim radnim stažom na svetu. Njegova emisija "All The Way With Ray" emitovana je 51 godinu do njegovog penzionisanja 2021. godine.

Kordeiro je intervjuisao Bitlse na vrhuncu njihove slave 1964. Džon Lenon je u intervjuu prepričao njihove rane dane u nemačkom gradu Hamburgu, gde su živeli u relativnom siromaštvu. Oni su kasnije potpisali naslovnu stranu magazina za Kordeira, za koju je rekao da "verovatno vredi čitavo bogatstvo". Emitovanje intervjua u Hong Kongu koje je usledilo obezbedilo je di-džeju status poznate ličnosti.

Intervjuisao je i Elvisa Prislija, Ser Eltona Džona i Tonija Beneta.

Autor: R.L.