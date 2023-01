Šakira na BIZARAN način saznala da je Pike VARA! Ceo svet je mislio da ga je uhvatila u krevetu sa ljubavnicom, a ovo je ISTINA! (FOTO)

Drami između pevačice Šakire i fudbalera Žerara Pikea izgleda se ne nazire kraj. Naime, kolumbijska pevačica nedavno je objavila pesmu u kojoj je stihovima isprozivala bivšeg partnera zbog prevare s 23-godišnjom studentkinjom Klarom Čijom Marti.

- Izvini, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kad si mi bio potreban, dao si mi svoju najgoru verziju. Ne vraćam ti se, makar plakao i molio, ostavio si me s njom, novinarima, dugovima, poreskom... Misliš da si me povredio, ali sada sam još jača, a ona sigurno ima lepo ime, nije tako kako zvuči, jasno... - glase parafrazirani stihovi.

U pesmi je suptilno spomenula i fudbalerovu novu devojku, U reči "jasno" (claramente), Šakira je ugradila upravo njeno ime, a i on je sam u jednom stihu spomenut u pesmi - "Perdon, que te sal-pique".

- Korak je između ljubavi i mržnje. Bejbi, želim ti sve najbolje s mojom zamenom, ne znam šta ti se dogodio, ali zamenio si Ferrari za Twinga, zamenio si Rolex za Casia", glasi nastavak pesme.A onda su krenule provokacije i s Pikeove strane. Naime, na pesmu je prvo odgovorio u svojoj emisiji "The Kings League", gde je rekao kako ima ugovor s Casiom, a sada je na posao stigao u belom Twingu, čime je odlučio da pokaže kako ga njene reči ne diraju.

