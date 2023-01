DA LI ĆE BOLDVINA OPTUŽITI ZA UBISTVO SNIMATELJKE?! Stiže odluka godinu dana posle pucnjave i tragične smrti!

Boldvin je u grupi od četiri osobe koje bi mogle da se suoče s kaznenim optužbama za smrt snimateljke, rekla je Meri Karmak-Oltvajs, okružni tužilac za Novi Meksiko.

Prošlo je nešto više od godinu dana od kada je glumac Alek Boldvin (64) na filmskom setu rekvizitom upucao snimateljku Halinu Hačins, a kancelarija lokalnog državnog tužioca će se danas izjasniti o odluci da li će glumca krivnično goniti.

Tužioci iz Santa Fea trebalo bi da donesu odluku hoće li podići optužnicu za ubistvo snimateljke. Ona je ubijena metkom koji je ispaljen iz pištolja koji je Boldvin držao u ruci 21. oktobra 2021., ali glumac insistira na tome da nije povukao okidač i krivi ekipu zaduženu za rekvizite što nisu proverili da li je pištolj napunjen.

Boldvin je u grupi od četiri osobe koje bi mogle da se suoče s kaznenim optužbama za smrt snimateljke, rekla je Meri Karmak-Oltvajs, okružni tužilac za Novi Meksiko.Filmski set u Santa Feu, na kom je došlo do pucnjave je nakon incidenta zatvoren i pokrenuta je istraga. Međutim, prošle jeseni je najavljeno da će se snimanje nastaviti u januaru sa istim glavnim glumcima i rediteljem, ali da neće biti u Novom Meksiku. Met Hačins, suprug preminule snimateljke, biće izvršni producent.

Nedavno je sudija odredio da porodica poginule snimateljke može da pokrene građansku tužbu protiv Boldvina i El Dorado Pictures Inc., presudivši da je nemar obe strana doveo do smrti zaposlene.Iz kancelarije lokalnog državnog tužioca su insistirali je na tome da dogovor neće uticati na njegovu kriminalističku istragu o smrti.

- Niko nije iznad zakona - naglasili su.

U dokumentima koje je objavila kancelarija šerifa okruga Santa Fe nalazili su se razgovori sa svedocima, uključujući tekstualne poruke i i-mejlove od članova ekipe i glumačke postave, ponekad sa detaljima o haotičnim i oštrim uslovima na setu pre smrti Hačins .Dokumenti još uvek ne nude konačne odgovore o tome kako je municija dospela na filmski set u repliku Kolt revolvera kalibra .45 iz kog je pucao Boldvin i ubio Halinu.Aleku je pištolj dat tokom probe na ranču izvan Santa Fea. Živi metak pogodio je Halinu i reditelja Džoela Suzu, koji je preživeo. Alek je odbacio odgovornost za smrt snimateljke i rekao da pravi meci nikada ne bi smeli da budu dopušteni na setu niskobudžetnog filma.

U TV intervjuu u kojem je govorio o nesreći na snimanju filma, Boldvin je rekao kako bi uradio bilo šta kako bi promenio ono što se dogodilo, ali da se ne oseća krivim za smrt snimateljke dodajući da on nije odgovoran za ono što se dogodilo, već neko drugi.Da podsetimo, FBI je u avgustu završio istragu prema kojoj je zaključio da je glumac povukao okidač pištolja kojim je ubijena Halina, uprkos tome što je on više puta izjavio kako to nije učinio. U oktobru 2022. godine ipak je dogovorena i nagodba, a iznos tada nisu otkrili. Njome se završila civilna tužba koju je porodica Hačins podigla protiv Boldvina.Alek je krajem septembra 2022. dobio sedmo dete sa suprugom Hilarijom Boldvin (39), ćerku Ilariju Katalinu Irenu, a od ranije imaju Romea Alejandra Davida, Leonarda Ángela Charlesa, Rafaela Tomasa, Carmen Gabrielu, Eduarda 'Edu' Pao Lucasa i Maria Luciu Marilu Victoriu. Alek iz braka s Kim Besindžer ima odraslo dete, Ajrlend (27).Supruga Hilarija se tek pre nešto više od mesec dana prvi put oglasila o nesreći.

- Ne možemo da budemo dobro. To je bila i jeste tragedija koju niko nije mogao ni da zamisli - otkrila je Hilarija tokom intervjua za Ekstra.

Autor: M.K.