BILA JE HIČKOKOVA MUZA, A ON JOJ JE NAPRAVIO PAKAO OD ŽIVOTA! Zbog onoga što joj je priredio na snimanju, u suzama je napustila set!

Njene ćerka i unuka takođe su poznate glumice.

Glumica Tipi Hedren početkom pedesetih bila je uspešan model, a svoju prvu ulogu dobila je u komediji „Lepa devojka“.

To je bila mala uloga, a kako nije planirala da se bavi glumom, počela je da snima reklame i od toga je zarađivala. A onda je stigao poziv koji joj je potpuno promenio život.

Naime, bio je petak 13. 1961. godine kada ju je kontaktirao Alfred Hičkok koji ju je zapazio u reklami za jedno dijetalno piće, i Tipi je bez pogovora pristala da sa njim potpiše ugovor na sedam godina.

- Nije mi bilo od primarne važnosti kako ona izgleda uživo. Najvažnije je bilo njeno pojavljivanje na ekranu i to mi se dopalo od prvog momenta. Videlo se da ima stila, da ima kvalitete jedne dame, koje su nekada dobro predstavljale glumice poput Ajrin Dan, Grejs Keli, Klodet Kolber, i druge, ali u sadašnjosti veoma retke glumice - rekao je reditelj jednom prilikom o susretu sa Tipi.

Ipak, glumici na prvom sastanku nije saopštio kakvu ulogu ima u planu za nju, a ubrzo su uradili i probno snimanje, na skupocenom ekranu u boji. Snimanje je trajalo dva dana i koštalo je 25.000 dolara.

Glumac sa kojim je Tipi imala probno snimanje, Martin Balsam, rekao je da je glumica bila „veoma nervozna, ali se trudila da sve uradi kako treba“.

Nekoliko dana kasnije, Hedernova je bila pozvana na ručak sa Hičkokom, njegovom ženom Almom i Luom Vasermanom, predsednikom kompanije „Universal Pictures“. Nakon ručka je na poklon dobila zlatni broš sa tri ptice u letu, ukrašene sitnim biserima.

Na taj način je Hičkok pitao da li želi da igra glavnu ulogu u njegovom novom hororu „Ptice“.

- Bila sam šokirana. Nikada i nije palo na pamet da će mi biti ponuđena glavna uloga u tako velikom filmu. Imala sam suze u očima”, rekla je Tipi u jednom od intervjua kasnije, prisećajući se ovog trenutka.

Snimanje „Ptica“ trajalo je šest meseci, a reditelj je bio oduševljen Tipinom interpretacijom. I ne samo on, već i mnogi koji nisu podržavali Alfredov izbog glavne glumice. Oni su bili potpuno iznenađeni i imali su samo pohvale za glumu Hedernove.

Ipak, da sve nije bilo tako sjajno jednom prilikom je ispričala sama Tipi, prisetivši se snimanja poslednjeg napada ptica koje se odigravalo u potkrovlju.

Naime, ona je pre snimanja pitala reditelja koji je to razlog da baš potkrovlje bude mesto na kom će se snimati scena, kao i koji bi bio motiv njenog lika da ode tamo. Hičkok joj je na to odgovorio samo: „Zato što ja tako kažem“.

Tada joj je rečeno i da će se na snimanju te scene koristiti mehaničke ptice, a onda ju je dočekalo neprijatno iznenađenje. Kako mehaničke ptice, navodno, nisu radile, Hedernova je vrlo opasnu scenu snimala sa pravim pticama.

Kada joj je jedna od njih sletela na obraz i umalo joj iskopala oko, glumica je oterala sve ptice sa sebe i istrčala iz prostorije plačući. Kasnije je rekla kako smatra da to uopšte nije bilo slučajno, budući da je Alfred od nje želeo „nešto više“, te da ju je maltretirao jer ona to nije htela.

Zbog svega ovoga lekari su zahtevali da napravi nedelju dana pauze, što se Hičkoku nije dopalo jer su sve ostale scene bile snimljene i nisu imali šta drugo da rade. Tada je lekar rekao: „Da li ti pokušavaš da je ubiješ?“, te je reditelj odlučio da se ipak napravi pauza.

Tipi Hedren je, inače, majka čuvene glumice Melani Grifit i baka glumice Dakote Džonson.

Upravo je Dakota u jednom intervjuu rekla kako je Hičkok uništio karijeru njene bake jer nije želela da spava sa njim.

„Ona je uvek bila iskrena, hrabra, verovala je u sebe i stajala iza svake svoje reči. A Hičkok, on je uništio njenu karijeru, jer nije htela da spava s njim. To je bio teror, šta je on radio. I nikad mu se nije skretala pažnja“, tvrdi Džonsonova u „Awards Chatter-u“, ali ovo nije baš prvi put da tako nešto izlazi pred publiku.

Naime, Tipi je u svojim memoarima koje je objavila 2016. i sama pisala o tome kako ju je Hičkok napastvovao za vreme snimanja filmova „Ptice“ i „Marni“.

„Nije bitno u kojoj si branši, nedopustivo je da se ovako nešto dešava. Posebno mi je teško da pričam na ovu temu jer je u pitanju moja baka. Neko je iskoristio ženu koja je moja baka… Ona je i prema meni i mojoj mami uvek bila sjajna. Uvek nas je savetovala da neke stvari ne prihvatamo, ma ko da je u pitanju i ne bi birala reči. I još uvek je prava filmska diva“, nastavila je Dakota.

Gostujući u emisiji „The Graham Norton Show“, Džonsonova je priznala i da je Tipi ponosna vlasnica divljih mačaka koje je počela da skuplja još tokom sedamdesetih godina prošlog veka.

„Da, ima 13 ili 14 lavova i tigrova. Imala je oko 60 divljih mačaka, sada ih ima samo nekoliko“, rekla je ona.

„Svi, mislim, doslovno svi su znali da je on opsednut mnome. Uvek je tražio da na kraju dana snimanja ostanemo nasamo i popijemo čašu vina ili šampanjca. U potpunosti me je izolovao od ostalih glumaca i ljudi na setu“, rekla je Tipi nakon snimanja filma „Marni“, što je potvrdila i njena koleginica Dajana Bejker:

„Nikada joj nije bilo dozvoljeno da bude zajedno sa nama, ostalim glumcima. Hič je zahtevao da svaka konverzacije između nje i njega bude privatno, da ostali ne slušaju. Za mene tada ništa nije moglo da bude gore nego da dođem na snimanje i gledam ga kako se onako ponaša prema njoj”.

Autor: Pink.rs