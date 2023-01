SKANDAL! Pikeova majka NAPALA Šakiru, ŠOKANTNI snimak obišao svet! (VIDEO)

U jeku skandala Šakire i Žerara Pikea o kome bruji planeta, na mrežama se pojavio videozapis koji je uznemirio svetsku javnost, a jedan od glavnih aktera je golgeterova majka, Monserat Bernabeu.

Na spornom snimku se Šakira i njena svekrva svađaju, dok u jednom trenutku Pikeova majka besno hvata za lice kolumbijsku zvezdu. Ono što je dodatno razbesnelo javnost je momenat kada je Monserat navodno kroz zube rekla: "Moraš da začepiš usta", pokušavajući sve vreme da utiša najuspešniju latino pevačicu svih vremena.

I am fuming.



You had me fooled Mr. Piqué and Mrs. Montessori you as well.



