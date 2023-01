'MIŠEVI NAM NE SMETAJU, POKUPE SVE ŠTO SIN BACI NA POD!' Kanjeova bivša snimila stan u kom živi sa njenim naslednikom! (VIDEO)

Iako je većina pratioca bila oduševljena njenom skromnošću, deo njih bio je siguran da Kanje Vest nije ušao u taj stan.

- Nemojte me osuđivati. Znam da je stvarno neuredno. Imam kutije za cipele u kuhinji, ali to nije neuobičajeno za stanovnike New Yorka - rekla je u videozapisu na TikToku bivša djevojka repera Kanjea Vesta (45), glumica i manekenka Julia Foks (32).

Julia je s pratiocima odlučila podeliti snimak svog stana i pokazati im gde živi s dvogodišnjim sinom Valentinom.

Tura glumice započeta je u spavaćoj sobi, zapravo dnevnoj sobi koju je morala preurediti, kako bi sinu napravila igraonicu. Krevet u sobi nije bio spremljen, a igračke su bile svuda po podu, no čini se da je Julia htela snimiti uobičajen dan u kojem nije sve "namešteno".

Bivša djevojka slavnog repera zatim je pokazala ogledalo na kojoj ima fotografije prijatelja koji su preminuli.

Tokom snimanja videozapisa objasnila je kako živi u malom stanu u New Yorku jer ne želi da se rasipa s novcem.

- Ja lično ne volim preterano pokazivanje bogatstva - rekla je i dodala:

- Osećam se loše zbog ljudi koji imaju stvarno velike kuće. To je rasipništvo, pogotovo s obzirom na to da u ovoj zemlji ima toliko beskućnika.

Takođe, Julia je rekla kako u stanu ima problem s miševima, no da joj ne smetaju dok izlaze i 'čiste mrvice' koje dvogodišnji sin Valentino baca na pod.

Većina pratioca bila je oduševljena njenom skromnošću.

- To je Valentinov stan; Ovo je normalna kuća. Baš te volim; Tvoj stan je isti kao i moj; Juliju za predsjednicu - pisali su joj.

Neki od njih nisu bili zadovoljni viđenim. Zaključili su kako Kanje Vest sigurno nije ušao u taj stan.

Autor: N.Ž.