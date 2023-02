UŽASNA TRAGEDIJA! MLADU JUTJUBERKU UBIO OTAC! Nije htela da živi s njim, pa joj PRESUDIO, imala je samo 22 godine!

Jezivi detalji!

Jutjuberku Tibu al-Ali iz Iraka ubio je otac, a zločin je doveo do velikog gneva javnosti. Tibu je otac ubio 31. januara u južnoj provinciji Divanija, objavio je na Tviteru portparol ministarstva unutrašnjih poslova Sad Man. Policija je pokušala da posreduje između Tibe, koja je živela u Turskoj i bila je u poseti Iraku, i njenih rođaka da „na miran način reše porodični spor“, rekao je Man. Neprovereni snimci razgovora između Tibe i njenog oca ukazuju na to da je on bio nezadovoljan njenom odlukom da živi sama u Turskoj.

Zbog toga je ubio ćerku kada se vratila kući za praznike. Tiba je, inače, snimala klipove za svoj Jutjub kanal, na kojima se često pojavljivao njen verenik.Tiba je, prema rečima daljih rođaka, sa porodicom otputovala u Tursku 2017. godine, ali je odbila da se sa njima vrati u Irak. Njena smrt izazvala je uzbunu među Iračanima na društvenim mrežama, koji su pozvali na proteste u Bagdadu kako bi tražili pravdu zbog ubistva.

- Žene u našim društvima su taoci zaostalih običaja zbog odsustva pravnih sredstava odvraćanja i vladinih mera — koje trenutno nisu srazmerne veličini zločina nasilja u porodici - napisao je političar Ala Talabani na Tviteru, prenosi Tajms of Izrael.

Autor: Pink.rs