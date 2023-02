KOMENTARI OPREČNI! SKANDAL NA DODELI GREMIJA: Poznati par se PREPUSTIO STRASTIMA, dodirivali se pred svima (VIDEO)

Par se pred kamerama prepustio strastima, te su se ljubili kao da su u spavaćoj sobi, pre nego što su se sa osmehom okrenuli prema okupljenim fotografima.

Video u kojem se ovaj postupak para može videti brzo se proširio društvenim mrežama, a mnogi su njihovo ponašanje kritikovali.

- Odvratno. Zašto ne vodite ljubav kod kuće? Niste za crveni tepih", napisao je jedan fan.

Offset & Cardi B having a moment on the red carpet for #Grammys weekend 💘pic.twitter.com/yehW9RBtnQ