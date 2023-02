PREMINUO ČUVENI REPER: Član trija De La Soul umro u 54. godini!

Biće upamćen i po svom humoru!

Član trija De La Soul, Dejvid Žoliker, preminuo je u 54. godni, a detalji njegove smrti još nisu poznati.

Tužnu vest najpre je saopštila muzička kuća AllHipHop, a zatim i magazin Rolling Stone, ali iako je čuveni reper ranije govorio o svojim zdravstvenim problemima, nije poznat još uzrok smrti, niti mesto gde je umro.

Pionirska hip hop grupa osnovana je 1988. na Long Ajlendu u Njujorku. Njujorški trio nedavno je počeo da objavljivljuje svoje rane klasične hitove na platformama za striming nakon što je izdavačka kuća Tommy Boy neuspešno vodila pravnu bitku za tim materijalom.

De La Soul se najpre proslavio albumom „3 Feet High and Rising” 1989. godine, u vreme kada je hip-hop još uvek bio relativno nov u mejnstrimu. Grupe poput Public Enemi i N.V.A govorile su o rasizmu, policijskom nasilju i zanemarivanju sa kojima se suočavaju crnačke zajednice u Americi.

Nasuprot tome, De La Soul — tri mladića iz srednje klase sa Long Ajlenda — predstavili su se sa hipi cvetnim dezenima i muzičkim spotom smeštenim u srednjoj školi za njihovu pesmu „Me, Myself and I“.

Trio je brusio svoj zvuk na školskim koncertima i zabavama, u prostoru koji je zvao „zemunica“, na Dikson aveniji u Amitivilu. Ponosno izgovarajući „Strong Island“, De La Soul je primetio da mu je blizina Njujorka omogućila da drži na oku uporište hip-hopa, dok su mu predgrađa dala prostor da raste i uči.

Biće upamćeni po albumima Buhloone Mindstate (1993), Stakes Is High (1996), Art Official Intelligence: Mosaic Thump (2000), AOI: Bionix (2001), The Grind Date (2004), Plug 1 & Plug 2 Present, And the Anonymous Nobody... (2016).

Povodom vesti o smrti čuvenog repera oglasio se njegov kolega Big Dedi Kejn koji je poručio:

- Bila je čast deliti scenu sa tobom.

Autor: Pink.rs