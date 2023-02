SVE MI JE TO OD TABLETA: Selena Gomez se našla na udaru ZLIH jezika zbog gojenja, pa se obratila svima: Nisam model, niti...

Selena Gomez (30) u najnovijem javljanju uživo na svom Tik Tok profilu poručila je da nije model i da to nikada neće ni biti, osvrnuvši se na negativne komentare o njenom izgledu.

Pevačica je otkrila kako ju je lek protiv lupusa, doveo do drastičnih promena na telu, pa tako i težine.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB