TUGA! Umro mladi popularni glumac, porodica objavila vesti o njegovoj smrti!

Uzrok prerane smrti još uvek nije poznat javnosti.

Kako se navodi, Jansen je proveo vikend u Njujorku, kada su iznenada stigle šokantne vesti o njegovoj smrti.

Inače, mladi glumac je brat popularne glumice Hejden Panetijer, koja je od njega pet godina starija, te je kao mlad počeo da se bavi glumom kada je krenuo sestrinim stopama.

Bio je jako uspešan u svom poslu

Panetijer je 2008. bio nominovan za nagradu za mladog umetnika za rad na filmu "The Last Day of Summer". Ostvario je značajne uloge u filmovima "The Walking Dead", "Major Crimes", "Even Stevens", "Blue’s Clues", "Ice Age: The Meltdown, and Robots" i brojnim drugim.