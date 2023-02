UHVAĆENI KAKO SE LJUBE NASRED ULICE! Zbog strastvenog poljupca Monike Beluči sa NJIM sve gori, a muškarci pucaju od zavisti! (FOTO)

Monika Beluči i Tim Barton snimljeni su kako se strastveno ljube na ulici, nakon što su strani mediji objavili da su navodno već četiri meseca u tajnoj vezi. Njih dvoje šetali su ne mareći za paparace, a italijanska glumica je filmskog reditelja i producenta držala ispod ruke, objavio je Daily Mail.

Par se upoznao pre 16 godina, ali strani mediji pišu da su počeli da se viđaju nakon što su se sreli na Lumije Film Festivalu u Lionu u oktobru. 58-godišnja Monika je bila počasna gošća na festivalu i tamo je uručila 64-godišnjem reditelju nagradu za životno delo.

PICTURE EXCLUSIVE: Monica Bellucci and Tim Burton share a passionate kiss as it emerge they have been secretly dating https://t.co/Mlhxz1lFfj