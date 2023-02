O OVOM POLJUPCU DVE GLUMICE BRUJI SVET! Mreže se usijale od komentara i svi bruje o OVOJ sceni: Strastveno se ljubile! ŠOK!

Glumica nije iznenadila samo izazovnom modnom kombinacijom, a u jednom trenutku razmenila je strastveni poljubac s koleginicom!

Legendarna glumica Džejmi Li Kertis (64) pobrinula se da njeno prisustvovanje dodeli "SAG Awards" ostane zapamćeno.

Džejmi je obukla crvenu dugačku haljinu, a njen duboki dekolte koji je jedva obuzdao bujne grudi, plenio je poglede prisutnih.Od početka karijere prati je status seks-simbola, a ona je upravo ovom modnom kombinacijom svoju titulu i opravdala. Haljina koju je nosila takođe je naglasila i njeno oblikovano telo.

Ali, glumica nije iznenadila samo izazovnom modnom kombinacijom. U jednom trenutku razmenila je strastveni poljubac s koleginicom Mišel Jeo (60).Džejmi je na dodeli osvojila dve nagrade, za najbolju sporednu glumicu kao i nagradu za najbolju glumačku ekipu, sve za film "Everything Everywhere All At Once" (Sve u isto vreme).

JAMIE LEE CURTIS AND MICHELLE YEOH SHARING A KISS#SAGAwards pic.twitter.com/SZLwLCuIs5 — dream (@carolsstann) 27. фебруар 2023.

I njena koleginica Mišel je osvojila nagradu, onu za najbolju glumicu, a čini se da je Kertis bila veoma srećna zbog nje.Kamere su nakon što je Jeo primila nagradu zabeležile trenutak poljupca, a fotografije i snimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama.

Taj trenutak s dodele nagrada zapalio je društvene mreže, a tviteraši nisu prestajali da komentarišu poljubac.

"Ne mogu da verujem da je Džejmi poljubila Mišel u usta" napisala je jedna tviterašica, dok se druga upitala. "O čemu je Džejmi razmišljala pre ovog poljupca?"

"Ovo je jedan od sočnijih poljubaca koje sam video", napisao je neko, ali bilo je i onih koji poljubac smatraju neukusnim: "Sraman potez Džejmi Li Kertis"

Autor: M.K.