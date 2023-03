OTKRIVEN UZROK SMRTI MLADOG GLUMCA! Njegova porodica obelodanila TRAGIČNE detalje i oprostila se POTRESNOM porukom! (FOTO)

Prijatelji su ga pronašli mrtvog u njegovom stanu.

Brat glumice Hejden Panetijer, Jensen iznenada je preminuo 19. februara sa samo 28 godina, a sada je otkriven uzrok smrti.Porodica je izdala saopštenje u kom navode da je mladi glumac umro od povećanja srca i komplikacija s aortnim zaliskom, pišu strani mediji.

Jensena su prijatelji pronašli mrtvog u njegovom stanu u Njujorku. Došli su da ga obiđu kako bi videli šta se događa jer je propustio sastanak. Pronašli su kako "sedi uspravno na stolici i ne reaguje" pa su počeli da ga oživljavaju, ali bezuspešno.

- Njegova harizma, toplina i saosećanje za druge i njegov kreativni duh zauvek će živeti u našim srcima i u srcima svih koje je sreo. Medicinski istražitelj izvestio je da je Jansenova iznenadna smrt posledica kardiomegalije (povećanog srca), zajedno s komplikacijama aortnog zaliska.

Iskreno cenimo ljubav i podršku našoj porodici dok prolazimo kroz ovaj nezamisliv gubitak i molimo da nam date privatnost tokom ovog vremena žalosti. Mnogo te volimo, Jansene, i zauvek ćeš biti u našim srcima", napisala je porodica.

Jansen, koji je bio pet godina mlađi od svoje sestre, krenuo je sestrinim stopama i bavio se glumom. Njegova poslednja uloga bila je u komediji "Love and Love Not" iz 2022.

Godine 2008. dobio je nominaciju za nagradu za mladog umetnika za svoj rad na "The Last Day of Summer". U trenutku smrti bio je uključen u pet različitih projekata.

