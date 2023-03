TUGA! Umro poznati glumac!

Šok!

Preminuo je glumac Riku Brauning u 93. godini. Umro je prirodnom smrću u svom domu na Floridi, a porodica je potvrdila tužnu vest.

Imao je neverovatnu karijeru u filmskoj industriji, pružajući predivnu zabavu prošlim i budućim generacijama - rekla je.

Riku je bio američki filmski reditelj, glumac, producent, scenarista i kaskader.

Najpoznatiji je po svom podvodnom kaskaderskom radu u hororu "Čudovište iz Crne lagune" iz 1954. godine, u kojem je igrao Gil-mena, mešavinu čoveka i vodozemca, s kojim se borila grupa naučnika.

Reprizirao je ulogu u nastavcima "Revenge of the Creature" (1955.) i "The Creature Walks Among Us" (1956.). Među njegovim brojnim glumačkim i rediteljskim uspesima izdvajaju se "Police Academy 5: Assignment Miami Beach", "Flipper", "Raise the Titanic", "Hello Down There", "Salty"...

Autor: A. N.