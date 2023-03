NIJE MOGLA DA SE OBUZDA! Šer dohvatila 39 godina mlađeg dečka pa se sa njim LJUBILA U JAVNOSTI - SVE PUCA OD EMOCIJE! (FOTO)

Muzilčka diva Šer i njen novi dečko Aleksander Edvards pozirali su na Versaćeovoj modnoj reviji, održanoj sinoć u "Pacific Design Centru" u Holivudu.

S novim izabranikom, 37-godišnjim muzičarem i producentom, 76-godišnja Šer je pred fotoreporterima razmenila poljubac, pokazujući kako je ne zanima što konzervativna javnost misli.

Prema pisanju "Daily Maila", Šer i Edvards prvi put su viđeni kako se drže za ruke početkom novembra 2022. godine, a nedugo nakon toga potvrdili su svoju vezu.

U ‘The Kelly Clarkson Showu‘ u decembru, Šer je govorila o svojoj vezi s gotovo četiri decenije mlađim producentom.

- Pa, na papiru je to pomalo smešno, ali u stvarnom životu se odlično slažemo. On je fantastičan, a ja ne dajem muškarcima kvalitete koje ne zaslužuju, znaš? On je vrlo, vrlo ljubazan, vrlo je pametan, vrlo je talentovan i stvarno je zabavan. I mislim da je prilično zgodan - otkrila je "kuma popa".

Par je takođe nedavno potvrdio da zajedno rade na novoj muzici, a Edvards je kazao da je upoznao pevačicine sinove Čaza Bona (54) i Ilajdžu Blu Almana (46), nazivajući ih "moji momci". Dodao je i kako je Šer "neverovatna" s njegovim trogodišnjim sinom Slešom Electricom, kog deli s bivšom Amber Rouz (39).

Kad su Edvardsa upitali što ga je nateralo da se zaljubi u pevačku zvezdu, odgovorio je: "Samo Šer što je Šer." Čak i kada mu je postavljeno pitanje bi li razmislio o tome da ima decu s njom, Edvards je pristojno rekao da je predan odgajanju sina Sleša.

- Znate da sam trenutno samo fokusiran na Sleša, svog sina i njegovog brata Sebastiana - odgovorio je, misleći na Amberinog drugog sina, desetogodišnjaka, kog je njegova bivša dobila s reperom, Vizom Kalifom.

Aleksander i Rouz rastali su se 2021. nakon što ga je ona optužila da ju je varao s 12 žena, što je on i priznao. Međutim, uprkos vrlo neugodnoj situaciji njih dvoje i dalje održavaju, zbog roditeljstva, prijateljski odnos.

Autor: Pink.rs