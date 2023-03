SLOMIO SE I GORKO ZAPLAKAO NA DODELI OSKARA! Travolta nije mogao da zadrži SUZE, a razlog je POTRESAN! (FOTO+VIDEO)

Dodela Oskara je jedan od najvažnijih događaja u svetu sedme umetnosti i mnogi željno iščekuju to veče, što zbog nagrada, što zbog "ko je koga obukao".

Osim dodele nagrada u 23 kategorije, na sceni nastupaju pevači sa nominovanim pesmama, tu je i segment "In Memoriam" na kom se Akademija seća svih glumaca, glumica i filmskih radnika koji su preminuli u poslednjih godinu dana.Ovog puta je Džon Travolta imao tu čast, a emocije nije mogao da ostavi po strani.

Iako bi možda neki pokušali da se suzdrže od prevelike emotivnosti zbog milionske publike na dodeli Oskara, Džon Travolta nije. Govoreći o slavnima koji su nas napustili prošle godine, a među kojima je bila i njegova draga i bliska prijateljica Olivija Njutn Džon, Travolta nije mogao da zadrži suze.

Najavljujući In Memoriam, 69-godišnji glumac se prisetio svoje koleginice iz hit filma "Briljantin", a potom je u govoru iskoristio i stih iz istog filma "Hopelessly Devoted To You" ("beznadežno posvećen" kada se prevede) očiju prepunih suza."Dotakli su nam srca, nasmejali nas i postali dragi prijatelji kojima ćemo zauvek ostati bezgranično odani", rekao je drhtavim glasom Travolta. Govor je jedva završio, gotovo "gušeći" se u svojim rečima i emocijama.

Emocije su bile na vrhuncu i među gledaocima, kao i svima u publici, a onda je Travolta skupio svu snagu i najavio na pozornici muzičara Lenija Kravica, koji je u čast svih onih koji više nisu među živima otpevao svoj hit iz 2004. godine "Calling all angels".

Dok je pevao, u videu su se izmenjivale fotografije dobro poznatih lica koji su preminuli prošle godine. Među njima su bili i Rej Liota, Žan Luk Godar, Irena Lara, Rakel Velč...Publika je posebno emotivno reagovala na glumce Reja Liotu i Džejmsa Kana kao i kompozitora Barta Bakaraka koje su "pozdravili" velikim aplauzom.

Podsetimo, Travolta je postao ozloglašen zbog "kasapljenja" imena glumice i pevačice Idine Menzel jer nije uspeo da izgovori njeno ime već je promrljao nešto.Naime, on je 2014. godine najavljivao pesmu iz crtanog filma "Frozen" i umesto Idine Menzel on je rekao Adel Dazim i to je nastavilo da ga prati tokom godina. Ovog puta nije izgovarao imena, pa nije ni mogao da pogreši.

