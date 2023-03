'DA SAM MUŠKARAC KOJI SEDI HVATAJUĆI SE ZA MEĐUNOŽJE BILA BIH ROK ZVEZDA' Ove slavne dame su odgovorile na se*sističke opaske!

U poslednje vreme smo svedoci velikog broja seksističkih uvreda na račun izgleda žena koje se često pojavljuju ne samo u svakodnevnom životu, već se i često plasiraju u medijima. Seksizam je diskriminacija ili vređanje na osnovu pola i, gle čuda, najčešće je usmeren na žene.

Sa seksističkim komentarima žene se suočavaju gotovo svakodnevno, a po jednom istraživanju koje je objavio portal NPR, 81% žena prijavilo je seksualno uznemiravanje, a kako su navele, verbalno uznemiravanje je najčešće, piše Index.hr.

Ovakav pristup nije zaobišao ni poznate dame, koje se često nalaze na tapetu zbog svog izgleda i susreću sa raznim seksističkim temama. Međutim, neke su odlučile da daju žestok udarac i uzvrate na ovakve komenatare, a mi vam u nastavku predstavljamo 10 odgovora koji su zatresli javnost i ućutkale mnoge.

Rijana

Na promociji njenog parfema 2014. godine, Rijanu su pitali da li "traži novog dečka", a pevačica je odgovorila da uopšte ne traži muškarca i da bi to bar trebalo da bude jasno za početak.

Tejlor Svift

Na dodeli Gremi nagrada 2015, jedan reporter tokom prenosa je sugerisao da bi Tejlor Svift mogla da pored nagrede odvede i muškarca kod sebe na kraju večeri.

- Možda nagrada nije jedina stvar koju ćete večeras poneti kući, mislim, ovde ima mnogo muškaraca.

Pevačica je oštro odgovorila na ovu opasku.

- Nisam došla ovde da tražim muškarce i ne planiram da jednog vodim kući. Došla sam da se družim sa prijateljima i onda idem kući svojim mačkama - poručila je Sviftova.

Skarlet Johanson

U intervjuu za Ektra, reporter Džeri Penakoli pitao je glumicu da li je nosila donji veš na snimanju, kada je oživela lik Crne udovice, na šta je ona burno reagovala.

- Ovo je peti put da me neko to pita. Šta se dešava? Od kada je postalo normalno da me na intervjuima pitaju za donji veš? - odgovorila je glumica.

Helen Miren

U veoma seksističkom intervjuu, novinar Majkl Parkinson je upitao Helen Miren:

- Da li osećate da vas vaša figura, vaši fizički atributi o kojima ljudi uvek pričaju, ometaju u ambiciji da postanete uspešna glumica?

Miren je nakon ovakvog pitanja, dala odgovor kojim ga je ućutkala.

- Uspešna i ozbiljna glumica... Mislite da ozbiljne glumice ne mogu da imaju velike grudi?

Lejdi Gaga

Početkom 2000-ih, pop ikonu je novinar upitao da li je zabrinuta zbog činjenice da niko neće brinuti o njenoj muzici koliko o njenom izgledu, na šta mu je ona odgovorila.

- Nikako. Imam tri pesme broj jedan i prodala sam skoro četiri miliona albuma širom sveta.

Novinar je potom pitao Gagu šta je bilo najveće uzbuđenje u njenoj dosadašnjoj karijeri, nesvesni da još nije završila sa njom.

- Zajednica homoseksualaca zato što ih toliko volim. Zato što mi ne postavljaju takva pitanja. Zato što vole seksualne, snažne žene koje govore šta misle - izjavila je Lejdi Gaga i dodala.

- Vidite, da sam ja muškarac i da sedim ovde sa cigaretom u ruci, hvatajući se za međunožje i pričajući o tome kako pravim muziku jer volim brze automobile i devojke, zvali biste me rok zvezdom. Ali kada pričam o mojoj muzici i spotovima, kao žena koja pravi pop muziku, ti me osuđuješ i ja ti smetam. Ja sam samo rok zvezda - rekla je pevačica.

Ariana Grande

Džastin Kredibl i Erik D-Luks intervjuisali su Arianu Grande 2016. godine za radio Pover 106 i pitali je šta bi odabrala ako bi morala da bira između šminke i svog mobilnog telefona.

- Šalite se? Da li muškarci zaista misle da su to najvažnije stvari za žene? Treba da se malo edukujete o ravnopravnosti - odgovorila im je pevačica i glumica.

Simon Bajls

Čuvenu gimnastičarku Simon Bajls voditeljka je u Američkom plesu sa zvezdama opomenila da se nije osmehnula tokom dobijanja poena. Simon je tada odgovorila:

- Osmeh nikome nije osvojio zlatne medalje.

Autor: M.K.