TUGA! Preminuo slavni glumac u 60.godini, uzrok SMRTI još uvek nepoznat!

Lens Redik, zvezda serije "The Wire" žica koja je proglašena za jednu od najboljih u 21. veku i filmskog blokbastera "John Wick", preminuo je u 60. godini.

Razlog smrti glumca nije poznat, ali prema policijskom izveštaju navodi se da je uzrok smrti bio "prirodan", piše "TMZ". Dodaje se da je telo pronađeno u njegovom domu u Kaliforniji u petak ujutru.

Iznenadna smrt glumca je šokirala fanove jer je Redik zajedno sa Kijanu Rivsom trenutno na medijskoj turneji i promociji četvrtog dela filma "John Wick".

Lens Redik je najpoznatiji po ulogama u serijama "The Wire", "Fringe" i "Bosch", ali i po filmskim ostvarenjima "Angel Has Fallen", "John Wick" i "Godizilla vs. Kong".

Glumac je vodio povučen život i nije se preterano medijski eksponirao.

