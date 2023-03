ZBOG REMZI HANT SINDROMA GA UHVATILA PARALIZA LICA: Popularni pevač vodio TEŠKU borbu da se oporavi, a evo kako sada izgleda! (VIDEO)

Pevač Džastin Biber obavestio je obožavaoce o svom oporavku nakon dijagnoze Remzi Hant sindroma.

On je na svom Instagramu podelio snimak u kom je mogao da pomera obe strane lica, što nije mogao da uradi prošle godine.

"Sačekajte", napisao je svojim pratiocima na profilu kojih ima više od 281 miliona. U kratkom videu Biber je pomerao oči sa jedne na drugu stranu, podizao obrve i smešio se.

Sindrom Remzi Hant karakteriše bolni osip u blizini uva, na licu ili na ustima. Manifestira se kada virus varičela-zoster inficira živac u glavi, a ponekad može da uzrokuje paralizu lica, prenosi Index.hr.

Prošlog juna je kanadski pevač otkrio da pati od ovog sindroma. U to je vreme dvostruki dobitnik Gremija rekao da će oporavak potrajati i da će morati da radi razne vežbe za lice. Dijagnoza ga je naterala da odloži datume američke turneje "Justice World Tour".

"To je od ovog virusa koji napada živac u mom uvu i moje facijalne živce i izazvao je paralizu mog lica. Kao što vidite, ovo oko ne trepće. Ne mogu da se nasmejem ovom stranom lica, ovo neće da se pomeri. Potpuno mi je paralizovana ova strana lica", objasnio je u videu na Instagramu u junu.

"Kroz svu tu neprijatnost našao sam utehu u onome ko me stvorio i ko me poznaje. On poznaje najmračnije delove mene, za koje ne želim da iko zna, i neprestano me prima u svoje ruke pune ljubavi", rekao je Džastin misleći na Boga.

Autor: N.Ž.