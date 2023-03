KO JE STORMI DANIJELS? Ova nekadašnja zvezda po*no filmova bi Donalda Trampa mogla da STRPA U ZATVOR!

Nekadašnja zvezda filmova za odrasle Stormi Danijels mogla bi bivšeg predsednika SAD-a Donalda Trampa da strpa u zatvor. Naime, Tramp je optužen da je podmitio Stormi za vreme predsedničke kampanje 2016. godine, a ovih dana mu se sprema hapšenje i početak suđenja.

Bivša porno-zvezda Stormi Danijel rekla je da je imala seksualnu vezu s bivšim predsednikom i da je primila 130.000 dolara pre predsedničkih izbora 2016. godine u zamenu za to što nije govorila o svom susretu s Trampom, koji poriče da se to dogodilo. Tramp je još 2018. godine rekao novinarima da nije znao ništa o isplati Danijelsove, ali ona je te iste godine sve detaljno opisala u svojoj knjizi.

Advokat je navodno prvo potplatio Danijelsovu svojim novcem, a Tramp mu je to navodno naknadno vratio. Bilo je nagađanja da je novac koji je Tramp dao bio onaj iz predsedničke kampanje, ali on je to negirao.

Ko je Stormi Danijels?

U celom procesu Tramp je u fokusu, ali šta je sa ženom koja ga je dovela na korak do zatvora? Stormi je rođena u Luiziani 1979. godine kao Stefani Kliford, a kao mala bila je veoma siromašna i seksualno zlostavljana.



Kao maloletnica otišla je na drugi kraj SAD-a, u Kaliforniju, kako bi se okušala u industriji zabave i tu je dobila umetničko ime Stormi Danijels. Stormi je potom radila kao egzotična plesačica, porno glumica, a onda i kao rediteljka i producentkinja filmova za odrasle.

Trampa je upoznala 2006. godine tokom turnira u golfu koji se održavao u Nevadi. Istakla je da ju je Trampov telohranitelj odveo u njegovu sobu, gde je navodno trebala da večera sa njim, ali je na kraju došlo do seksualnog odnosa.

Danijelsova je rekla da joj je Tramp obećao da će učestvovati u njegovom televizijskom šou-programu "The Apprentice" i zbog toga je odlučila da spava s njim. Na kraju ipak nije učestvovala u njegovoj emisiji.

Stormi je još 2011. godine pokušala sve da ispriča, kada je za 15 hiljada dolara ponudila priču CBS-u, ali sve je navodno propalo jer je Trampov advokat pretio da će tužiti medijsku kuću ako priču objavi.

Podsetimo, nakon priča o Trampovom hapšenju pojavile su se glasine da je Melanija Tramp napustila Belu kuću kada je saznala za njegovu aferu sa Stormi Danijels. Bivša prva dama SAD-a je navodno nekoliko dana provela u jednom hotelu u Vašingtonu.

Autor: Pink.rs