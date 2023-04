SAŽVAKALA I ISPLJUNULA BIVŠEG, PA ZAVELA NAJZGODNIJEG FRAJERA! Kajli Džener sa 25 godina izgleda starije od majke i nikome nije jasno šta u njoj vide!

Nakon raskida sa reperom, Trevisom Skotom (31), ocem njene dece, Kajli Džener nije ostala zadugo sama. Iako je par prošle godine dobio i drugo dete, izgleda da je ovog puta stvarno došao kraj.

Njihova veza se završila pre tri meseca, a Kajli je nastavila dalje. Kako pišu strani mediji, milionerka je pronašla novu ljubav, a reč je o Timotiju Šalameju (27), koji važi za jednog od najlepših i najtalentovanijih mladih glumaca.

Većini zapravo nije jasno šta to mladi glumac vidi u Kajli, s obzirom na to da je u poslednje vreme žestoko prozivaju zbog platičnih operacija. Ljudi često govore da Kajli sa svojih 25 godina izgleda starije od svoje majke Kris Džener koja ima 67 godina, a o tome svedoče brojne fotografije.

"Timoti i Kajli Džener? To čak ni ne zvuči dobro", "Ovo zvuči kao kad dvoje ljudi iz srednje škole, koji nikad nisu progovorili ni reč jedno s drugim, počnu izlaziti šest godina nakon mature", "Ovo mora biti zakasnela šala za 1. april', 'Očajnički želim da je to Kajli Minog, a ne Kajli Džener', 'Ona baš jako želi opet dobiti pozivnicu za Met Galu', 'Barem mogu deliti odeću', bili su samo neki od komentara.

Kajli je godinama poznata po svojim plastičnim korekcijama koje je radila, a koje se vide na njenom licu. Mnogi se zapravo plaše da će i ovog puta, mladog glumca samo "sažvakati i ispljunuti" kao što se to dogodilo i sa drugim muškarcima koji su izlazili sa Kardašijan / Džener ženama.

Da podsetimo, za njih se veže kletva da svakom muškarcu kojem one priđu, njemu propadne karijera i to je razlog zašto se fanovi i boje za Šalameja koji je inače bio nominovan za Oskara pre nekoliko godina."Neka se Timi pripremi za rad u supermarketu", 'Dakle, to je to od Šalamejove karijere", 'Što smo mu se divili, divili smo se, dogodine će biti u rijalitiju", komentarisale su obožavateljke glumca koji je bio u vezi sa Madoninom ćerkom, Lurdes Leon. Takođe je bio i sa ćerkom Džonija Depa, Lili Rouz, kao i sa jednom od najlepših žena sveta, glumicom Eizom Gonzales.Ostaje to da vidimo kako će se dalje odvijati veza između Kajli i Timotija, ako su ove glasine koje kruže uopšte i tačne.

Autor: Pink.rs