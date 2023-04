TUGA! Glumica pronađena MRTVA u svom stanu, uzrok smrti nije poznat!

Južnokorejska glumica i model Jung Če-jul pronađena je danas mrtva u svom domu. Imala je 26 godina.

Vest o njenoj smrti saopštila je agencija sa kojom je sarađivala Management Sin, ali detalji tragedije nisu objavljeni.

Glumica je bila poznata po ulozi u Netfliksovoj seriji "Zombie Detective" i ostvarenjima "I Have Not Done My Best" i "Deep". Trebalo je da glumi u dugoočekivanoj drami korejske produkcije, ali je tragedija zaustavila sve.

Iz agencije su saopštili da će sahrana biti u krugu porodice, zamolili su da se ne šire spekulacije o ovom tragičnom događaju, pišu MK News.

Nakon vesti o smrti Jung Če-jul oglasili su se brojni fanovi na društvenim mrežama: "Počivaj u mru, divna dušo", "Tako sam tužan, ne znam kako da se osećam".

Glumica se pre tri dana poslednji put oglasila na Instagramu.

