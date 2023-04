ŽIVELA KAO BUBREG U LOJU PA DOBILA OPAKU BOLEST: Život je nastavila u kući od balege, a na neverovatan način je izlečena

Britanska glumica Rona Mitra (46) dokaz je koliko je život nepredvidiv i da s stvari menjaju preko noći. Naime, ona je živela u luksuzu radeći posao koji voli, a onda je obolela i sve se promenilo.

Poznata po ulogama u serijama "Pravda za sve" i "Bostonski advokati" i filmovima "Uhvati Kartera", otkrila je da joj je dosadila holivudska slava i glamur kada joj je 2012. godine dijagnostikovana autoimuna bolest i da je zbog toga 2017. kupila zapuštenu farmu od oko 1.600 kvadratnih kilometara u Urugvaju, na kojoj danas živi, piše Dejli mejl.

Mitra je rekla da danas provodi dane spasavajući konje i druge životinje i da ne bi menjala svoj sadašnji način života ni za šta na svetu, iako ne uspeva uvek da pronađe zajednički jezik sa lokalnim stanovništvom. Štaviše, meštani su je opljačkali i pretili joj, piše Novosti.

Britanska glumica je imala teško detinjstvo. Majka joj je bila alkoholičarka koju je uglavnom viđala u bolnicama ili u krevetu kod kuće, a njen otac je bio hirurg koji se više bavio karijerom i manje brinuo o njoj. Mitra je otišla u Holivud kada je imala 21 godinu.

- Mogla bih da napišem knjigu o mojih prvih 10 godina tamo koja bi uplašila ljude. Bilo je užasno, nisam bila srećna. Ostala sam samo jer je bilo opojno. Uživala sam u određenim aspektima tog života, ali osećala sam se kao slepi putnik na Titaniku - rekla je.

Glumica je dodala da se osećala kao "prevarantkinja" jer se pretvarala da je neko drugi da bi se probila kao glumica.

Kada se razbolela, mozak joj je otekao i imala je poteškoća da govori i pamti stvari. Uprkos tome, nastavila je da radi. Međutim, rekla je da je očajna.

- Nisam mogla da se setim replika, nisam mogao da se setim ničega. Dolazila sam na posao i radila, a onda bih se onesvestila kod kuće. I tako ukrug - rekla je Mitra. "To me je stvarno pogodilo. Nisam mogla nikome da kažem šta nije u redu sa mnom jer nisam znala šta nije u redu sa mnom, a nisu znali ni doktori."

Oporavak trajao dve godine

- Terapija je bila agresivna. Živela sam u kolibi i lečila se hranom, biljkama i životinjama - rekla je glumica i dodala da se tokom oporavka preselila u divljinu Urugvaja.

- Počela sam da radim sa konjima i ženom koja me je učila somatskoj terapiji. Nešto se u meni promenilo za te dve godine. Nisam to mogla da kontrolišem, ali me je guralo ka nečemu. Nije mi bilo prijatno, nisam bila upoznata sa time, ali sam znala da ne mogu da se vratim na ono što je bilo pre. Međutim, nisam znala šta me čeka - rekla je Mitra.

Ona je kuću u Venis Biču u Kaliforniji, koja je gledala na parking, zamenila kućom od konjske balege koju je sama napravila.

- Život u Urugvaju mi je pomogao da se setim ko sam i šta sam. Ni sam ne znaš koliko si zaboravio dok ne počneš da se sećaš - rekla je Britanka.

Mitra živi sama, nema partnera i dece. To joj je, kaže, omogućilo da se bolje brine o sebi.

Britanka je rekla da je provela nekoliko godina navikavajući se na uslove na svojoj farmi u Urugvaju. Nisu sve lekcije koje je naučila bile prijatne. Na primer, otkrila je da urugvajska sorta otrovnog bršljana može biti prilično neprijatna.

- To nisam znala. Ako se počešeš gde te biljka dodirne, osip počinje da ti se širi po celom telu. Jednom mi je dospeo u oči. Nisam znala šta da radim. Ta lekcija je bila teška - rekla je Mitra.

Glumica je rekla da je u poslednje tri godine niko nije posetio osim par komšija i da život u divljini Urugvaja može biti opasan. Dok je jednom jahala konja između dve reke, on je bacio nju i sedlo s leđa. Mitra je u toj nesreći zadobila veliku posekotinu po licu i morala je da se potrudi da zadrži glavu i sedlo iznad vode u koju je pala.

Mitra je rekla da joj usamljenost ponekad može biti teška.

- Bilo bi mi lakše da sa nekim podelim taj teret - rekla je glumica i dodala da sada ne može da napusti svoju farmu i životinje o kojima brine.

- Ne odustajem, nema povratka. Moram da idem napred i pronađem nekoga ko želi da živi ovaj život - rekla je Britanka. Ako bi morala da bira između čoveka i konja, Mitra je rekla da bi uvek birala konje.

Glumica je rekla da nije mnogo videla Urugvaja otkako se preselila na farmu. Kaže da su joj komšije pretile i da je morala da ostane na imanju kako ne bi bila opljačkana.

- Moram da čuvam svoju farmu i da pazim na to - rekla je Mitra i dodala da su joj meštani krali oluke, odeću i obuću.

- Neki od njih su srušili ogradu i pustili svoje krave na moju farmu. Pokušavali su da me zastraše ulaskom na imanje i lovom. To je bilo kao zlostavljanje. Bio je to test. Hteli su da vide koliko sam jaka. Neobično je da žena dolazi ovamo bez ikoga - rekla je ona.

U Urugvaju, Mitra sarađuje sa lokalnim dobrotvornim organizacijama koje se bave očuvanjem i zaštitom životinja. Dodala je da će se tome posvetiti.

Autor: N.Ž.