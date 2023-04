TUGA! Umrla poznata glumica! Obožavali ste je u ovoj kultnoj seriji! Njena sestra obelodanila TUŽNU VEST! (VIDEO)

Svi plaču za njom!

Glumica Kejt Sanders koja je igrala u kultnoj seriji "Mućke" preminula je u 62. godini.Glumica koja je postala romanopisac glumila je policajku Sandru u omiljenom sitkomu i glumila je uz Dejvida Džejsona u epizodi iz 1982. godine.Njena sestra Luiza Saners objavila je danas tužnu vest na Tviteru.

- Moja sestra, koju smo izgubili prošlog petka. Najbrižnija, najhrabrija, najvelikodušnija i najbriljantnija žena koju ću ikada sresti. Nebo zna kako ćemo živeti bez nje - napisala je sestra Kejt Sanders.

Na Tviter nalogu serije objavljena je sledeća poruka: "Žao nam je što smo saznali da je preminula Kejt Sanders, koja je glumila policajku Sandru u epizodi "The Long Legs of the Law" 1982.Osim glumačke karijere, Kejt je bila nagrađivana spisateljica, novinarka i kritičarka. Naše su misli sa njenom porodicom".

Autor: M.K.