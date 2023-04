PROCURILA FOTKA KOJU BI MEGAN MARKL NAJRADIJE SPALILA! OVO krije kao zmija noge, a kad vidite jednu stvar - sve će vam biti jasno!

Povod za privatnu arhivu je televizijski specijal sa Tomasom i Samantom Markl, ocem i sestrom, koji će na australijskoj televiziji 7News govoriti o Megan.Pre objavljivanja emisije novinar Tejlor Auerbah objavio je fotografiju vojvotkinje na Tviteru koja je deo privatne porodične arhive uz opis: "Fotografije Megan Markl koje ne bi volela da ljude vide". U televizijskom specijalu pojavljuje se i snimak Megan Markl u trenutku kada je proglašena za kraljicu mature.

WORLD EXCLUSIVE: THIS SUNDAY on @7NewsSpotlight - the photographs Meghan Markle NEVER wanted the world to see. Only on @Channel7 at 8:30pm, Sunday NIGHT pic.twitter.com/Lx3tKJ6UJZ