EVU LONGORIJU BIVŠI MUŽ PREVARIO SA ŽENOM KOLEGE! Poznata glumica pronašla novu LJUBAV u petoj deceniji i BLISTA! (FOTO)

Glumica Eva Longorija, sreću je pronašla u trećem braku i to sa 40 godina.

Ona ne krije da se oseća bolje nego ikad, kao i da je bračna zajednica sa Hoseom Batonuom u potpunosti ispunjava.Naime, njen suprug je sedam godina stariji od nje, a ovo je ujedno i prvi stariji muškarac kojeg je volela.

„Želim da vičem sa najvišeg vrha planine o svemu što se dešava sa nama jer sam tako srećna i uzbuđena što sam sa osobom tako ljubaznom kao što je on“, rekla je jednom prilikom Eva.

Prvi put se udala za glumca Tajlera Kristofera i sa njim bila u braku od 2002. do 2004. godine, a nakon razvoda uplovila je u vezu sa pevačem Džošuom Skotom.

Njen drugi brak, sa košarkašem Tonijem Parkerom privlačio je mnogo pažnje. Posle godinu dana veze, sudbonosno „da“ izgovorili su na bajkovitom venčanju, u Parizu, prekoputa Luvra, u Crkvi Svetog Germana od Oksera.

„On je vrlo sladak. Ja sam ta koja ima iskustva, ja sam učiteljica, naročito u ljubavi. Stalno mi govori da nikada nije sreo nekoga ko voli kao ja – potpuno i slobodno, bezuslovno“, rekla je Longorija.

Međutim, posle tri godine braka usledila je vest o razvodu, a navodno je razlog bio Tonijevo neverstvo. Kako su prenosili strani mediji, glumica je NBA zvezdi u telefonu našla stotine SMS poruka koje je slao supruzi svog kolege, Erin Beri.Ubrzo se pročulo i da se Erin i Brent Beri razvode, a novi detalji prevare svakog dana su punili medije.

„Nije se radilo o tome koga je odabrao. Mislim, imala sam trenutke poput ‘Zar nisam dovoljno seksi? Zar nisam dovoljno lepa? Zar nisam dovoljno pameta?’. Ali usred mnogo takvih pitanja, zastala bih odmah i rekla: ‘Ne, nećeš početi to da radiš!’ Jer se ona zaglaviš u tom krugu“, istakla je Longorija.

Posle nekoliko godina upoznala je svog sadašnjeg muža, a te 2016. godine su se i venčali. Šest meseci nakon prvog susreta obnovili su kontakt.

„Bilo je to kao kliše, anđeli koji pevaju, a oko njega je bio sjaj, i to je bila neposredna hemija.“

Tokom čina venčanja, Hose je na svakih pola sata glumici predstavljao novo iznenađenje, a Eva je više puta naglasila da je on najljubazniji muškarac koga je srela.

„Uvek smo bili u braku u našim srcima i u duši, tako da je venčanje bilo samo lep povod za slavlje sa najbližima“, otkrila je ona.

Kako tvrdi, i danas se povremeno oseća kao da su na početku veze, te zaljubljenosti ne manjka.

„Ljudi me pitaju: ’Da li voliš što si udata?‘ Nije da volim brak – volim što sam udata za njega. On je taj koji sve to čini posebnim i vrednim toga“, priznala je glumica i dodala:

„Nekim danima se čini kao da smo zajedno 40 godina, a drugim danima kao da smo se tek upoznali.

“Hose iz prvog braka ima decu, a sa Evom je dobio sina Santijaga, koji danas ima pet godina.

Kako piše „Stil“, par svake večeri isključuje mobilne telefone, pravi večeru i razgovara.

„Mislim da je pronalaženje ljubavi sa 40 bilo kao: ‘Možemo li jednostavno uživati u ovom životu zajedno?“, otkrila je Eva.

