UMRLA ČUVENA GLUMICA U 92. GODINI! Njena ćerka saopštila potresne vesti, pa se oprostila EMOTIVNOM porukom!

Tuga!

Glumica Barbara Jang umrla je u 92. godini u bolnici u Kembridžu, okružena svojom porodicom. Vest je saopštila njena ćerka Liza Pulman koja se od majke oprostila dirljivim rečima.

Barbara Jang bila je između ostalog poznata po ulozi Dorin Fenvik u seriji "Cornation street", glumica je preminula prošlog četvrtka, a Liza je vest saopštila juče na Instagramu o čemu pišu brojni svetski portali, poput "Dejli mejla".

Samo da vas obavestim da je moja lepa, briljantna, tvrdoglava, bučna, srdačna, talentovana i jedinstvena majka umrla u četvrtka uveče u 22 sata i 30 minuta. Moja sestra Kori i ja bile smo pored njenog kreveta u bolnici 30 sati bez prestanka i na kraju kao što se to često dešava, umrla je kada smo bile odsutne, pored predivne sestre Mersi (moram to da napišem) koja je brinula o njoj - napisala je Liza.

Nije saopšten uzrok smrti glumice Barbare Jang.

Glumičina ćerka zahvalila se bolnici na nezi svoje majke i dodala:

Bila je 43 godine bez mog oca, 30 godina bez cigarete i 20 godina bez pića, ali nikada nije bila neiskrena i volim da mislim da sada sedi sa mojim ocem i pije veliki martini i puši cigaretu. Sada stvarno može da radi šta god želi.

Glumica je u "Coronation Street" igrala 1961, 1982. i 1991. godine. Barbara Jang igrala je u i "The Bill" kao i u sapunici "Family Affairs". Na listi njenih uloga je i ona iz "Last of the Summer Win" i "Hollyoaks" i iz kratkog filma "Sailor Boy". Poslednji glumački angažman ostvarila je u britansko-nemačkom biografskom filmu "The Keeper" 2018. godine.

Autor: A. N.