HAOS NA MET GALI! Asap Roki preskočio ogradu i devojku UDARIO u lice! (VIDEO)

Dečko pop dive Rijane, reper ASAP Roki našao se u centru medijske pažnje zbog svog ponašanja na Met Gali. Naime, na društvenoj mreži Tviter se pojavio snimak na kom se vidi kako ASAP nosi kapuljaču na glavi, preskače ogradu i gura se sa fanovima kako bi prošao na crveni tepih kojim će kasnije proći svetske zvezde.

Snimak je nastao ispred hotela u Njujorku, gde se okupila gomila fanova, koji su s nestrpljenjem čekali da vide stajlinge svetskih zvezda.

asap rocky just jumped thru the crowd dhdjeisi #MetGala pic.twitter.com/aZLn95H7gQ