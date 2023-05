BORI SE PROTIV OPTUŽBI ZA PLAGIRANJE! Ed Širan spreman da se povuče sa scene, ako ga na sudu proglase KRIVIM!

Kantautor trenutno se brani „i rukama i nogama" od tvrdnji da je „skinuo" hit „Let's get it on" od Marvina Geja

Ed Širan zakleo se u ponedeljak da će da se „pozdravi sa muzikom" ukoliko ga proglase krivim za plagiranje klasika Marvina Geja, „Let's get it on" u procesu stvaranja sopstvene pesme „Thinking out loud". Za njega, optužbe su ogromna uvreda i već ih je oštro negirao.

- Ako se to desi (da me proglase krivim), tu je kraj, prestajem (s muzikom) - kazao je pošto ga je advokatica upitala kako na njega utiče čitav proces koji se odvija na sudu.

- Ovo je velika uvreda, čitav sam život posvetio pisanju pesama, izvedbama, da bi neko došao i sve mi to tek tako srušio - dodao je Ed, prenosi „Daily mail", u kog su naslednici Eda Tausenda (koji je pisao sa Marvinom) uperili prstom zbog „ogromnih sličnosti između numera".

Tražili su, inače, 100 miliona dolara odštete.

U saveznom sudu na Menhetnu protekle nedelje, podsećanja radi, sa istim je žarom branio sebe. Istakao je tada da bi bilo „prilično idiotski s njegove strane ukoliko bi uradio to za šta ga optužuju, pa mrtav hladan stao pred 20.000 te svirao i pevao".

