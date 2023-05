NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN NA NJU! Rijana BROJI SITNO DO POROĐAJA - Na Met Gali se pojavila u nikad elegantnijoj toaleti sa stomakom do zuba! (FOTO)

Komentari hvale se samo nižu!

Prvi ponedeljak u maju je zvanično završen crvenim tepihom "Met Gala 2023". Zvanično je zatvoren u Metropoliten muzeju umetnosti u NJujorku. Ove godine, tema koja je obeležila izložbu je : "Karl Lagerfeld: Linija lepote". Gala je odala počast zaostavštini Lagerfelda - pokojnog dizajnera koji je vodio modne kuće kao što su Šanel, Fendi i njegove istoimene linije.

Na ovu izložbu bila je pozvana svetska krem i elita, među kojima se pojavila i svetska zvezda, pevačica RIjana.

Pevačica je prvi put progovorila o blagoslovenom stanju kada se pojavila na finalu prve lige američkog fudbala, te je tada oduševila javnost. Naime, oduševljenje nije izostalo ni sinoć kada se pojavila u elegantnoj beloj toaleti, sa aranžmanom ruža po sebi.

Nikome nije moglo da promakne to da je izgledala, kako mnogi znaju da kažu, "svetski" s obzirom na to da sitno odbrojava do porođaja.

Okupljenim fotoreporterima pozirala je s osmehom, a po svemu sudeći, o svakom detalju na ovoj haljini je dobro promislila.

Ona je crvenim tepihom prošetala sa svojom jačom polovinom, koji je uz nju u svakom trenutku tokom njene trudnoće i koji, takođe, željno iščekuje dolazak deteta na svet.

Autor: Nikola Žugić