PREMINULA POZNATA PEVAČICA! Nastupala je sa OVIM slavnim pevačem, a njena pesma je VELIKI HIT!

Pevačica hita "It's In His Kiss", Linda Luis, preminula je "mirno" kod kuće u sredu, saopštila je njena porodica.

U izjavi na Instagramu, njena sestra Di Luis Klej napisala je:

- Sa najvećom tugom i žaljenjem prenosimo vest da je naša voljena prelepa sestra Linda Luis preminula danas mirno u svom domu. Porodica vas moli da poštujete našu privatnost i dozvolite nam da tugujemo u ovom srceparajućem vremenu.

Rođena kao Linda En Frederiks u Vest Hemu u Londonu, zabavljala je svoje legije sledbenika više od četiri decenije. Nakon što je pohađala pozorišnu školu, pojavila se kao vrišteći obožavatelj u filmu Bitlsa "A Hard Day's Night" 1964. godine.

Poznata po svom vokalnom opsegu od pet oktava, samouka gitaristkinja i klavijaturista pojavila se na prvom festivalu u Glastonberiju 1970. godine. Kasnije je nastupila kao prateća pevačica na albumu Dejvida Bouvija Aladin Sane iz 1973. godine.

Iste godine njen prvi hit "Rock-a-Doodle-Doo" dostigao je 15. mesto na britanskim listama. Ali njen najveći hit došao je sa "It's In His Kiss" - obrada Šerine pesme "The Shoop Shoop Song" - koja je dostigla šesto mesto 1975. godine. Linda je imala četiri top 40 hitova tokom 80-ih.

Njeni prigušeni tonovi doveli su na njenu turneju sa muzičkim legendama među kojima su Ket Stivens, Stiv Harli i Kokni Rebel, Rik Vejkman i Džamirokuai.

Autor: N.Ž.