ELEGANCIJA, GLAMUR I SJAJ! Kejti Peri skrenula je pažnju mnogih na krunisanju kralja Čarlsa, a jedan snimak OBIŠAO JE SVET! (VIDEO)

Oči celog sveta danas su uprte u London i krunisanje kralja Čarlsa III i kraljice Kamile u Vestminsterskoj opatiji, uz prisustvo članova kraljevske porodice i kraljevskih porodica iz celog sveta.

Na velelepnoj ceremoniji o kojoj bruji svet, pojavila se i pevačica Kejti Peri, koja će kasnije i zapevati u čast kralja Čarlsa. Pevačica je ipak stigla nešto ranije pre svog nastupa i u popodnevnim časovima prisustvovala monarhovoj službi u Vestminsterskoj opatiji.

Obučena u skladu sa prilikom, Kejti Peri je uparila džinovski fascinator boje lila sa odgovarajućom haljinom i operskim rukavicama, dok je oko vrata imala biserni nakit, što detaljnije možete pogledati u galeriji u nastavku teksta.

Pevačica se odlučila za salonke, baš kao i sve članice kraljevske porodice. Preko haljine obukla je lila sako sa kratkim rukavima sa upečatljivim cvetom na reveru. Ipak, najveću pažnju je privukla "vivijan vestvud" ogrlica.

Tokom dana na društvenim mrežama pojavio se video-zapis pevačice koja na krunisanju ne uspeva da pronađe svoje mesto u Vestminsterskoj opatiji, što je izazvalo razne reakcije ljudi na internetu.

Kejti je u prvi mah lutala između redova jer nije mogla da pronađe mesto na kom sedi. Zbunjeno je šetala i zapitkivala ljude gde joj je mesto, što detaljnije možete pogledati u vidu u nastavku teksta.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg